Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора

Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора. Об этом говорится на странице мероприятия «Viola is my Life» в фейсбуке. В РАО утверждают, что на фестивале использовались произведения некоего Руста Фазинского, однако отмечается, что музыку исполнял сам композитор, которого зовут Рустик Позюмский. Также авторское общество потребовало компенсацию за пьесу француза Марена Маре, умершего в начале XVIII века, хотя исключительные авторские права перестают распространяться на произведения через 70 лет после смерти автора.

Представители фестиваля добавили, что уже начали общаться по этой теме с авторским обществом.