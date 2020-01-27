Бывший министр культуры Владимир Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах

О полномочиях экс-главы ведомства на новом посту помощника президента рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Мединский не вошел в состав нового кабинета министров после того, как в середине месяца Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Бывшего министра культуры, так же как и экс-главу Минэкономразвития назначили помощником президента.