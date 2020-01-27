Российский омбудсмен пообещала проверить информацию о подмене исчезнувших уроженцев Чечни

В пресс-службе уполномоченного по правам человека назвали эти сведения очень серьезными и добавили, что Татьяна Москалькова лично проверяла документы при поездке в регион и тогда подлог не подтвердился.

Летом 2017 года «Новая газета» писала о массовом убийстве трех десятков человек, задержанных за полгода до этого. Силовики не стали составлять на них протоколы и не предъявляли обвинений. Москалькова поехала в Грозный, чтобы проверить эту информацию и рассказала, что лично видела двух братьев, которые были указаны в списке «Новой». Однако правозащитный центр «Мемориал» утверждает, что убитых на самом деле изображали их братья.