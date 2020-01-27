Министр информации и печати Чечни назвал «подлой дьявольской сатирой» коллаж с Кадыровым в одеянии священника

Министр информации и печати Чечни назвал «подлой дьявольской сатирой» коллаж с Рамзаном Кадыровым в одеянии православного священника. На своей странице в Инстаграме Джамбулат Умаров опубликовал видео, в котором назвал провокацией сообщения о том, что за эту карикатуру задержали 25 человек. Умаров добавил, что чеченцы осторожно смотрят на то, как пресса пытается раздор в республике.