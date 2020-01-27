Министр информации и печати Чечни назвал «подлой дьявольской сатирой» коллаж с Кадыровым в одеянии священника

Министр информации и печати Чечни назвал «подлой дьявольской сатирой» коллаж с Рамзаном Кадыровым в одеянии православного священника. На своей странице в Инстаграме Джамбулат Умаров опубликовал видео, в котором назвал провокацией сообщения о том, что за эту карикатуру задержали 25 человек. Умаров добавил, что чеченцы осторожно смотрят на то, как пресса пытается раздор в республике.
2020-01-27T17:00:00+03:00
2020-01-27T17:07:41+03:00
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17:00, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…