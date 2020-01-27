The New York Times: Иранские военные несколько дней скрывали от президента причину крушения украинского «Боинга»

Иранские военные несколько дней скрывали от президента причину крушения украинского «Боинга». Командование Корпуса стражей исламской революции знало о том, что самолет был сбит огнем ПВО уже через несколько минут после катастрофы, – пишет газета The New York Times, восстановившая хронологию происходящего в течение первых дней после падения лайнера.

По данным издания Хасану Роухани раскрыли настоящую причины крушения только после того, как он выступил с официальным заявлением о том, что версия о причастности Тегерана к трагедии является ложью. КСИР возражал против того, чтобы страна признавала свою ошибку, однако Роухани пригрозил в противном случае подать в отставку.