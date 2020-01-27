Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

На это, по данным телеканала ТОЛО-Ньюз, указывают опознавательные знаки на правом двигателе. Судя по кадрам, опубликованным с места крушения, самолет частично выгорел.

Ранее в Кабуле утверждали, что лайнер принадлежит местной авиакомпании, однако перевозчик это отрицает. Установить, чей это был самолет, до сих пор не удается, — сказал НТВ пресс-секретарь российского посольства в Афганистане Никита Ищенко.

Крушение произошло на территории, контролируемой талибами. К месту падения выдвинулся афганский спецназ. Предположительно на борту самолета находились более 80 пассажиров.