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17:00, 27 января 2020

В российском МИДе сообщили о задержании японского гражданина при попытке получения секретных данных

Как говорят во внешнеполитическом ведомстве, он находился в стране по журналистской визе.

Инцидент, как рассказали в МИДе, произошел в конце декабря прошлого года. По сведениям дипломатов, подданный Японии пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Однако он был задержан во Владивостоке. После этого, согласно сообщению МИДа, японцу дали 72 часа на то, чтобы покинуть Россию, однако он выехал на родину на следующий день. Как именно должна была состояться передача секретных данных, не уточняется. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что после инцидента вручили своим японским коллегам ноту протеста.

Ранее же японские СМИ сообщали о задержании экс-сотрудника местной телекоммуникационной компании SoftBank по подозрению в краже тайной коммерческой информации. Как утверждалось, он передал ее работникам российского торгпредства в Токио, а после задержания признал свою вину, объяснив случившееся желанием заработать. В российском посольстве в Японии эти обвинения назвали «шпиономанией» и сочли, что Токио присоединился к антироссийским спекуляциям.

Инцидент с японским подданным, задержанным во Владивостоке и выдворенным из России, в Токио пока не прокомментировлаи.



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