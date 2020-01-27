Завтра суд рассмотрит апелляцию на продление ареста экс-главе Серпуховского района Шестуну

Завтра Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляцию на продление ареста бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его жена Юлия Шестун.

«Общественный комитет «Свободу Шестуну» подготовил ходатайство с подписями около 80 известных людей, среди которых писатели, правозащитники, политики, актеры, с просьбой об изменении меры пресечения. Это последнее заседание именно по мере пресечения. По сложившейся практике, когда далее дело будет рассматриваться по существу, суд сохраняет меру пресечения, которая была избрана до этого. Завтра у нас последний шанс и последний бой», — сказала она.

Ю.Шестун отметила, что продление ареста А.Шестуну состоялось 9 декабря с массой нарушений. В частности, в постановлении суда было указано, что продление ареста происходит без участия обвиняемого в связи с тем, что он принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу. Однако, по ее словам, А.Шестун все это время находился в больнице СИЗО «Матросская тишина».

Кроме того, Ю.Шестун указала на чрезвычайно быструю скорость подготовки необходимых следственных документов. Так, 9 декабря следствие запросило три месяца для завершения расследования, однако обвинительное заключение было готово уже спустя четыре дня. После этого генпрокуратура также за четыре дня подписала данное обвинение и передала его в суд.

На апелляционном заседании, по словам супруги экс-чиновника, ожидаются правозащитники, в том числе, представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, а также представители Московской Хельсинской группы.

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Он сам обвинения отрицает и связывает преследование с отказом уйти в отставку.