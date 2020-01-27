Отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова заподозрили в хищении еще почти 800 миллионов рублей

При этом, как рассказал ТАСС адвокат Владимир Постанюк, официальное обвинение Раулю Арашукову еще не предъявили.

Экс-советника гендиректора Газпроммежрегионгаз задержали год назад по обвинению в участии в преступном сообществе и хищении газа на сумму более чем 30 миллиардов рублей. Сын Арашукова-старшего в свою очередь стал фигурантом дела об участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Сегодня он сказал в суде, что готов рассказать ФСБ о заказчиках дела и причинах своего преследования.