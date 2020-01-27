Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Комиссия разбирала эпизод с церемонией вручения новых пожарных машин местным спасателям. Глава региона Михаил Игнатьев, передавая ключи офицеру, высоко поднял руку над головой, заставив майора МЧС подпрыгнуть.

Глава комиссии по этике, депутат Госдумы Валентина Терешкова сказала, что таким образом Игнатьев превратил торжественную церемонию в унизительное шоу и оскорбил чувства миллионов человек.