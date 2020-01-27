Басманный суд отказался принять жалобу Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на митинге

Пострадавшая хотела заявить о бездействии следствия.

Судья отказалась рассмотреть заявление Дарьи Сосновской, посчитав, что это жалоба неподсудна Басманному суду. Пострадавшая от рук полицейского обратилась в суд в конце декабря, а отказ уже был обжалован в Мосгорсуде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката заявительницы Татьяну Молоканову.

Сосновская принимала участие в согласованном митинге оппозиции 10 августа. Возвращавшись домой, она увидела, как полицейские с применением силы задерживают еще одного участника акции и вступилась за него. В результате ее саму задержали и потащили в автозак, а по дороге один из полицейских в маске ударил девушку кулаком в живот. Инцидент попал на видео и вызвал резкую реакцию в соцсетях. Сосновская обратилась в Следственный комитет, попросив проверить полицейского на превышение должностных полномочий. В итоге ее заявление оказалось в МВД, где заявили о проведении проверки.

По данным интернет-издания Baza, силовик, ударивший Сосновскую, — сотрудник полиции Сергей Цыплаков. О предъявлении ему каких-либо обвинений не сообщалось.