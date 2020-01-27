Польша в долгу перед Советским Союзом за освобождение от фашизма — Андреев

Польша в долгу перед Советским Союзом за освобождение от фашизма, — заявил сегодня посол России Сергей Андреев на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима. По его словам, «не будь этой победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле».

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда считает. Что в диалоге с Россией по истории Второй мировой войны «все сомнения уже разрешены» и что больше «не будет попыток переписывания истории».