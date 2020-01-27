Центризбирком начал подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в основной закон

По данным Коммерсанта, этот вопрос обсуждали на закрытом совещании. Глава ЦИКа Элла Памфилова поручила проанализировать, насколько регионы готовы к голосованию.
2020-01-27T15:31:00+03:00
2020-01-27T15:32:05+03:00
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15:31, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…