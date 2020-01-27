Российские власти делают все необходимое для того, чтобы не допустить распространение опасного коронавируса в России, — так утверждают в Кремле. Наши дипломаты поддерживают связь с россиянами, которые находятся в провинции Хубей, — рассказал «Эху» пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Туроператор «Тез Тур» планирует завершить вывоз российских туристов с острова Хайнань до 4-го февраля. Об этом сообщила пресс-служба туроператора. Сейчас на острове находится около 2-х тысяч их клиентов.