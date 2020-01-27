Губернатора Чувашии, скорее всего, исключат из «Единой России»

Между тем Кремль сегодня не стал давать оценки резонансным инцидентам с участием Михаила Игнатьева.

Администрация президента знает об эпизодах с участием Игнатьева и знакома с оценками этих поступков. Впрочем, собственную оценку Кремль давать не стал, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Игнатьев за последние недели, по меньшей мере, дважды становился героем федеральных новостей. Резонанс вызвали его призыв «мочить журналист и блогеров», критически отзывавшихся о деятельности властей региона.

В пятницу в сети оказалось видео с церемонии передачи чувашским пожарным новых автомобилей. Глава региона высоко поднимает руку с ключами от машины, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их достать. В пресс-службе губернатора назвали эту сцену шутливым жестом. С этим согласились в местном управлении ведомства.

В «Единой России», членом которой является Игнатьев, юмор не оценили. Комиссия по этике сегодня рекомендовала президиуму генсовета партии исключить политика из их рядов.

Комментируя нашумевшее видео, губернатор Чувашии сегодня заявил, что уважительно относится к пожарным и отвергает слухи о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.