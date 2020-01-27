Суд не принял к производству жалобу москвички Дарьи Сосновской, которая была избита во время протестной акции в Москве

Басманный суд Москвы не принял к производству жалобу москвички Дарьи Сосновской, которая была избита во время протестной акции. По словам ее адвоката Татьяны Молокановой, суд объяснил это тем, что инцидент произошел на территории Таганского района. Защита уже подала жалобу на отказ в Мосгорсуд.
2020-01-27T14:32:00+03:00
2020-01-27T14:33:44+03:00
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14:32, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…