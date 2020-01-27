Вакцина против коронавируса, скорее всего, будет разработана после того, как эпидемия утихнет — Онищенко

Вакцина против коронавируса, скорее всего, будет разработана после того, как эпидемия утихнет, — сказал в нашем эфире бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, главное сейчас – больше уделять внимания профилактике.