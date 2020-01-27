В Афганистане спецназ направили в месту падения самолета в район, который контролируют талибы

Информация о воздушном судне пока крайне противоречивая. Есть сведения, что это пассажирский самолет, который принадлежит национальной акиакомпании. На его борту находились более 80-ти человек. Потом появились данные, что пассажиров было более 110-ти. Компания «Ариана Афганские авиалинии» утверждает, что ее самолеты не разбивались. По некоторым данным, это могло быть военное воздушное судно, а возможно, лайнер принадлежал зарубежной авиакомпании.
2020-01-27T14:30:00+03:00
2020-01-27T14:30:32+03:00
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14:30, 27 января 2020
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