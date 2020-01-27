Американская певица 18-летняя Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми» в главных номинациях, в том числе «Песня года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель» и «Альбом года». Ежегодная церемония вручения наград состоялась в «Стейплз центре» в Лос-Анджелесе.