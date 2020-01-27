Противоречивая информация приходит из Афганистана, где разбился пассажирский самолет

На его борту могли находиться около сотни человек. Лайнер, возможно, принадлежал армии.

Лайнер упал в провинции Газни, которую контролируют талибы, передает афганское издание Tolo News. Речь идет о Боинге, рассказали агентству Reuters представители губернатора.

Самолет совершал внутренний рейс и должен был приземлиться в Кабуле. По другим данным, летел в индийский Нью-Дели. На место крушения отправлена команда быстрого реагирования. Сразу несколько местных изданий сообщают, что воздушное судно принадлежало национальному авиаперевозчику.

Агентство Ariana News опровергает эту информацию со ссылкой на руководство компании. Оба рейса из Герата завершились без происшествий. Неназванный представитель афганских вооруженных сил сказал агентству РИА Новости, что самолет принадлежал армии. Количество жертв не уточняется.

О причинах крушения пока не сообщается.