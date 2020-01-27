Президент РФ не получал приглашения от Польши на памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима

Президент России Владимир Путин не получал приглашения от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим, — подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Организаторы ранее сообщили, что почтить память жертв нацизма в Освенцим приедут представители 54-х стран, несколько президентов и премьер-министров, депутаты парламентов. Россию представляет посол в Польше Сергей Андреев. С подробностями по материалам зарубежной прессы Валерий Нечай.

Ну а в Москве в Еврейском музее и центре толерантности сегодня также проходит церемония, посвященная памяти жертв Холокоста. Там открылась тематическая выставка «(Не) время для любви».

Выставка будет открыта до 15-го мая.