Российские дипломаты прорабатывают возможность эвакуации соотечественников из Китая из-за коронавируса

По данным посольства России в КНР, в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка новой формы пневмонии, находятся как минимум 140 россиян. По крайней мере, столько человек вышло на связь с дипломатами, сообщил «Эху» пресс-атташе дипмиссии Георгий Егоров. По его словам, больше половины из них — это студенты. Егоров также отметил, что посольство совместно с китайскими властями решает вопросы, которые возникают у россиян.

Между тем в Ассоциации туроператоров России говорят, что в настоящий момент туристы возвращаются из Китая домой регулярными рейсами, а эвакуация организовала только одна компания – «Русь-Тур». По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, всем желающим компенсировали оставшиеся дни отдыха. Тем же россиянам, кто остался в Китае, рекомендовали не покидать отели, а экскурсии и развлекательные мероприятия отменены. Ростуризм, в свою очередь, ранее из-за нового коронавируса рекомендовал прекратить продажу туров в Китай до нормализации обстановки.

Вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, зафиксирована в китайском городе Ухане в декабре прошлого года в декабре прошлого года. Согласно последней официальной информации, 81 человек погиб, около 3-х тысяч инфицированы. В России пока не выявлены носители нового коронавируса, — сказала сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В борьбе с коронавирусом могут быть эффективны 10 препаратов от ВИЧ, их сейчас тестируют. Как эпидемия может повлиять на поставки товаров из Китая и не опасно ли делать заказы на площадке Алиэкспресс, выяснил «Московский комсомолец». В свою очередь, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что повод для беспокойства все-таки есть. Новый год в Китае начинается 25-го января. На родину вернулась часть граждан КНР и переселенцев, которые живут на Дальнем Востоке. В феврале они вернутся обратно, и есть риск, что вирус будет завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города, — сказал Онищенко, которого цитирует МК.