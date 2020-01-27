Около 30 препаратов работают против нового коронавируса – Онищенко

Около 30 медицинских препаратов работают против нового коронавируса, зарегистрированного в Китае. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член Президиума РАН Геннадий Онищенко.

«Уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, они лечат, они работают против этого вируса. 12 из них – те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию. Мы их раздаем нашим ВИЧ-инфицированным детям для профилактики – такие как «Индинавир», «Саквинавир». Все эти препараты, слава богу, работают против коронавируса», — сказал он.