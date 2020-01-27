Президент РФ Владимир Путин не получил от польской стороны приглашения на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Россия будет представлена на уровне посла. Нет, Владимиру Путину не было приглашения», — сказал он.
Путин не получил от польской стороны приглашения на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста – пресс-секретарь
Президент РФ Владимир Путин не получил от польской стороны приглашения на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».