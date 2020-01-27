В Кремле знакомы с разными точками зрения на инциденты, связанные с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, я оставлю это без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, знакомы с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок я не стал бы давать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, заметили ли в Кремле эти инциденты и есть ли вопросы к главе Чувашии.