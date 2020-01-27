Главу самарского бюро медико-социальной экспертизы могут исключить из «Единой России»

Дмитрий Драч в своем Твиттере предложил привлекать к уголовной ответственности граждан, которые одолевают чиновниками жалобами на необоснованный отказ в инвалидности, а также ввести термин «пациентский экстремизм». Зам.секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн направил в партийную комиссию по этике представление в отношении Драча, — передает ТАСС.