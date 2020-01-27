Российская компания «Азур Эйр» приостанавливает программу отправки туристов на Хайнань и готова организовать вывоз отдыхающих в кратчайшие сроки. Для предотвращения распространения коронавируса в России принимаются все необходимые меры, — утверждают в Кремле.
2020-01-27T13:30:00+03:00
2020-01-27T13:36:16+03:00
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13:30, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…