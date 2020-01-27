Российская компания «Азур Эйр» приостанавливает программу отправки туристов на Хайнань и готова организовать вывоз отдыхающих в кратчайшие сроки. Для предотвращения распространения коронавируса в России принимаются все необходимые меры, — утверждают в Кремле.