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13:30, 27 января 2020

Российская компания «Азур Эйр» приостанавливает программу отправки туристов на Хайнань

Российская компания «Азур Эйр» приостанавливает программу отправки туристов на Хайнань и готова организовать вывоз отдыхающих в кратчайшие сроки. Для предотвращения распространения коронавируса в России принимаются все необходимые меры, — утверждают в Кремле.



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