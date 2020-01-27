На борту самолета, который потерпел крушение на востоке Афганистана, находились более 80 человек

Об этом сообщают местные телеканалы, ссылаясь на свои источники. По их данным, этот район находится под контролем радикального движения «Талибан» (запрещено на территории РФ). На место крушения отправилась команда быстрого реагирования.

Есть сведения, что самолет принадлежал афганской армии.