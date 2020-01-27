Мединский как помощник президента будет отвечать за координацию госполитики в исторической и гуманитарной сферах

Владимир Мединский в качестве помощника президента будет отвечать за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Такие пояснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что круг полномочий Дмитрий Козака, назначенного зам.руководителя администрации президента, пока определяется.