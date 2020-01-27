Мединский как помощник президента будет отвечать за координацию госполитики в исторической и гуманитарной сферах

Владимир Мединский в качестве помощника президента будет отвечать за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Такие пояснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что круг полномочий Дмитрий Козака, назначенного зам.руководителя администрации президента, пока определяется.
2020-01-27T13:32:00+03:00
2020-01-27T13:33:34+03:00
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13:32, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…