В провинции Хубэй находятся 140 россиян, среди них пациентом с новым коронавирусом не выявлено – дипмиссия

В китайской провинции Хубэй находятся 140 россиян. Среди них пациентов с заболеванием, а также подозрением на заболевание, вызванное новым типом коронавируса, не выявлено. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе Посольства России в Китае Георгий Егоров.

«Власти КНР заявляют, что ситуация находится под контролем. По имеющейся у посольства информации среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, а также подозрением на заболевание, вызванное новым типом коронавируса, российских граждан нет», — сказал он.

Г.Егоров отметил, что граждане России обеспечены всем необходимым. Случаев, при которых требуется экстренная помощь, среди российских граждан не зафиксировано. «В режиме реального времени отслеживаем ситуацию, функционирует канал экстренной связи с соотечественниками в провинции Хубэй, поддерживаем контакт с нашими гражданами», — отметил он.

Посольство «прорабатывает с китайской стороной возможности выезда российских граждан из города Ухань и других городов, находящихся в закрытом режиме», заметил Г.Егоров.