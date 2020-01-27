Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин вошел в тренерский штаб главной национальной команды

Но и также с молодежкой продолжит работу

Контракт Валерия Брагина в качестве тренера системы ФХР продлён до февраля 2022 года. Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея России. При этом круг обязанностей специалиста будет расширен. Брагин и его ассистент Александр Бойков войдут в тренерский штаб главной национальной команды страны. Который, напомню, возглавляет Алексей Кудашов. При этом тренеры Брагин с Бойковым продолжат работу и в молодёжной сборной.

Напомню, что на недавнем Чемпионате Мира среди хоккеистов до 20-ти лет, наша молодежная сборная дошла до финала, где уступила сверстникам из Канады.

Работу в тренерском штабе национальной команды Валерий Брагин начнет уже в начале февраля на шведском этапе еврохоккейтура.