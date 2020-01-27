Известная актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике, — утверждает ее представитель Ян Трунцев

По его словам, Наталья не выходит на связь уже больше суток. Сам Трунцев сейчас пытается связаться с сыном артистки Дмитрием, который живет в Швейцарии.

Андрейченко известна по ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Тихий дон».