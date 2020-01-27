Центризбирком начал подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

Комиссия, по некоторым данным, поручила региональным избиркомам проверить готовность к организации кампании. Об этом, в частности, газете «Коммерсантъ» рассказали три участника закрытого заседания в ЦИКе. По их данным, оно проходило в формате видеоконференции с участием руководства Центризбиркома, членов аппарата и сотрудников региональных комиссий. Как отмечается, глава ЦИКа Элла Памфилова поставила перед ними задачу провести голосование по поправкам к Конституции так, чтобы ни у кого не было сомнений в его итогах или обвинения в ангажированности. При этом, по словам источников издания, она предложила дать право Общественной палате решить вопрос об общественном наблюдении. Само голосование по поправкам к Конституции, по данным собеседников, сославшихся на зампреда ЦИК Николая Булаева, может пройти в середине апреля. Его проведение установлено соответствующей статьей законопроекта, который на прошлой неделе был принят Госдумой в первом чтении. Вместе с тем, по словам ряда экспертов, пока закон не вступил в силу ЦИК и региональные комиссии не имеют правовых оснований заниматься подготовкой общероссийского голосования.

Ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации говорили о необходимости принять закон о поправках к Конституции в весеннюю сессию.