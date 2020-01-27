RT и ТАСС оказались в списке СМИ, получающих иностранное финансирование

Всего же в перечень попали больше 400 изданий.

За прошлый год сотни издателей российских СМИ отчитались перед Роскомнадзором о получении денег из-за рубежа. К примеру, государственный телеканал RT и его подразделения получали иностранное финансирование еще с 2017 года, и минувший год тоже не стал исключением. Кроме того, журналисты «МБХ медиа» обнаружили в том же перечне агентства ТАСС и «Интерфакс». Помимо этого, деньги из-за границы получали спортивные телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа», в числе которых оказался и «Матч ТВ». Также в отчетах Роскомнадзора фигурируют «Коммерсант», «Ведомости», «Кавказский узел», «Новая газета» и ряд других СМИ, включая корпоративные издания государственных и частных компаний. При этом большая часть СМИ с иностранным финансированием принадлежит зарубежным издательским домам, таким как «Конде Наст», который выпускает журналы GQ и Vogue.

Согласно закону «О СМИ», российские издания с 2016 года обязаны отчитываться об иностранном финансировании. При этом объем доходов и источники средств не раскрываются.