Главный храм МЧС в Фили-Давыдкове достроят в декабре этого года, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина. Он курирует программу строительства православных храмов в Москве. На западе Москвы уже введено восемь храмов, еще восемь строится и шесть находятся в проектировании.
2020-01-27T12:34:00+03:00
2020-01-27T12:34:46+03:00
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12:34, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…