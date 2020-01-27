Главный храм МЧС в Фили-Давыдкове достроят в декабре этого года, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина. Он курирует программу строительства православных храмов в Москве. На западе Москвы уже введено восемь храмов, еще восемь строится и шесть находятся в проектировании.