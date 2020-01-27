Женщина «постирала» своего новорожденного ребенка в стиральной машине

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков проверит информацию о жительницы города Талица, которая «постирала» своего новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, у женщины дома начались преждевременные роды. Она утверждает, что ребенок родился мертвым. Сообщается также, что у этой женщины уже есть трое детей, — отмечает РБК.
2020-01-27T12:32:00+03:00
2020-01-27T12:33:48+03:00
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12:32, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…