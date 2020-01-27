Женщина «постирала» своего новорожденного ребенка в стиральной машине

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков проверит информацию о жительницы города Талица, которая «постирала» своего новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, у женщины дома начались преждевременные роды. Она утверждает, что ребенок родился мертвым. Сообщается также, что у этой женщины уже есть трое детей, — отмечает РБК.