Центризбирком начал подготовку к общероссийскому голосованию по президентским поправкам к Конституции

Этот вопрос обсуждался на закрытом совещании в ЦИКе, — утверждают источники «Коммерсанта». По словам Эллы Памфиловой, избиркомы должны провести голосование так, чтобы не было сомнений в его результатах. Между тем, закон о поправках и общероссийском голосовании еще не принят.