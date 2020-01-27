Пикет против повышения цен на проезд пройдет сегодня в Кирове

Массовый пикет против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте пройдет сегодня в Кирове. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор пикета Сергей Постников.

Он отметил, что в начале декабря 2019 года перевозчики подписали контракт об установлении тарифа на проезд в размере 22 рублей, однако через две недели запросили его повышения до 35 рублей.

«Много недовольных жителей, которые против данного повышения цен. В основном, это пенсионеры и дети, семьи которых должны зарабатывать деньги не только на продукты питания, жилье и коммуналку, которая скоро повышается, но также и на проезд. Бывает, дети помимо школы ездят на тренировки, секции. Это опять затраты», — заключил С.Постников.

По его словам, повышение стоимости проезда неоправданно, так как транспорт находится в неудовлетворительном состоянии, троллейбусов и автобусов в городе не хватает, они ходят редко. Администрация города не закупила общественный транспорт в нужном количестве, хотя средства на это выделялись из федерального бюджета. «Где деньги, где автотранспорт и почему не закупили, глава администрации мне ответить не может», — подчеркнул активист.

С.Постников также добавил, что администрация города отказывается предоставлять перевозчикам субсидирование.

Мероприятие начнется в 12.00. Место проведения — ул. Воровского, 39, возле здания городской администрации.

Пикет согласован с администрацией. Ожидается до ста участников.

Ранее кировские автоперевозчики обратились в Региональную службу по тарифам Кировской области с просьбой пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте Кирова и увеличить его с 22 до 35 рублей. В РСТ заявили, что обоснованная стоимость проезда может составлять не более 26 рублей. Итоговое решение правление РСТ примет 28 января.