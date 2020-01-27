В России не выявлено носителей нового китайского коронавируса, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, вирус уже зарегистрирован в 12-ти страха.
2020-01-27T12:05:00+03:00
2020-01-27T12:06:03+03:00
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12:05, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…