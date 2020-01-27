Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который оставил двух своих малолетних детей в аэропорту «Шереметьево»

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который оставил двух своих малолетних детей в московском аэропорту «Шереметьево», — сообщает Следственный комитет. Выясняются причины, по которым мужчина оставил детей 2011-го и 2014-го годов рождения в беспомощном состоянии, — добавили в СК. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у детей обнаружена записка. Отец пишет о сложном финансовом положении, просит не разлучать мальчиков и временно определить их в приют. Он также пообещал за ними вернуться, когда ситуация наладится. Сейчас дети находятся в одном из медицинских учреждений. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал к мальчикам. Он пообещал отцу детей найти работу в Подмосковье.