Омбудсмен Татьяна Москалькова поручила проверить данные о подмене убитых в Чечне местных жителей на их братьев

Как утверждает «Новая газета», это произошло в ходе поездки уполномоченного по правам человека в Чечню в сентябре 2017 года.

Речь идет о Шахмане Юсупове и Махме Мускиеве, которые, по данным издания, подверглись внесудебной расправе и были расстреляны после полицейских рейдов. Ими, как утверждается, руководил лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Всего же, по данным газеты, без суда и следствия были убиты 27 человек. Как пишет «Новая», Москальковой в ходе ее проверки этих сведений представили двух чеченцев по имени Шахман Юсупов и Махма Мускиев, которые, в свою очередь, показали паспорта. Однако издание предполагает, что их братья могли пойти на подлог под давлением следствия. В качестве доказательства приводится ссылка на видеозапись встречи омбудсмена с местными жителями. Так, брат Юсупова называется его однояйцевым близнецом. А вместо Мускиева, как утверждается, с Москакльковой встретился его брат Умар Туркоев. Данные о нем, согласно публикации, есть в материалах проверки человека, который якобы выдавал себя за Мускиева. Как пишет «Новая», ей удалось найти аккаунт Туркоева в Инстаграме и фотографии самого Махмы Мускиева, где между двумя братьями отчетливо видна разница.

Ранее в аппарате Москальковой говорили, что у нее нет данных о подмене расстрелянных чеченцев на их родственников.