Комиссия «Единой России» по этике сегодня рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии, — сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что поведение Игнатьева за гранью понимания. По словам Турчака, чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением.

В пятницу в СМИ появилось видео, на котором глава Чувашии вручает сотрудникам МЧС ключи от служебной техники. При этом Игнатьев высоко поднимает руку и офицеру МЧС приходится подпрыгивать за ключами. Игнатьев просто решил подшутить над своим знакомым, а видео с прыжками было смонтировано, — утверждает супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева.

Сам Михаил Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС и не хотел никого оскорбить. Утверждения на этот счет он называл домыслами и откровенной ложью.



10:53