Кинологи проверяют некоторые станции московского метро после анонимных сообщений об их минировании, — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, приходят сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских судах, — добавил собеседник агентства. По его словам, на местах работают правоохранительные органы.
2020-01-27T11:33:00+03:00
2020-01-27T11:33:37+03:00
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11:33, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…