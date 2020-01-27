Кинологи проверяют некоторые станции московского метро после анонимных сообщений об их минировании, — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, приходят сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских судах, — добавил собеседник агентства. По его словам, на местах работают правоохранительные органы.