Посольство России в Китае решает вопрос об эвакуации российских граждан из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, — сказал Интерфаксу пресс-атташе дипмиссии Георгий Егоров. Он уточнил, что на данный момент на связь с посольством вышли 140 россиян, находящихся в провинции Хубей. В основном это студенты.