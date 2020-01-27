Посольство России в Китае решает вопрос об эвакуации российских граждан из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, — сказал Интерфаксу пресс-атташе дипмиссии Георгий Егоров. Он уточнил, что на данный момент на связь с посольством вышли 140 россиян, находящихся в провинции Хубей. В основном это студенты.
2020-01-27T11:32:00+03:00
2020-01-27T11:33:06+03:00
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11:32, 27 января 2020
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