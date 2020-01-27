Около 30-ти существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус — Онищенко

Около 30-ти существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, — рассказал в эфире «Эха» бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он рекомендует не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынке, а также воздержаться от поездок в Китай.
2020-01-27T11:31:00+03:00
2020-01-27T11:32:15+03:00
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11:31, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…