Около 30-ти существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус — Онищенко

Около 30-ти существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, — рассказал в эфире «Эха» бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он рекомендует не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынке, а также воздержаться от поездок в Китай.