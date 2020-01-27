Новый министр спорта России Олег Матыцин встретился с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене

На странице комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме» отмечено, что встреча состоялась по инициативе Олега Матыцина. И это – добрый знак. Ранее инициативная группа легкоатлетов не раз заявляла о своих проблемах. Но услышана не была.

На встрече, где помимо Ласицкене, присутствовал ее личный тренер Геннадий Габрилян, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская лёгкая атлетика. Мария напомнила позицию комиссии и те вопросы, которые легкоатлеты поднимали в открытых письмах к руководству фелерации, Минспорту РФ и ОКР. Министр спорта заверил, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетной задачей», — говорится в сообщении.

Напомним, что российские легкоатлеты с 2015 года допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. Но после отстранения прежнего руководства ВФЛА процесс выдачи допусков был приостановлен.