В Красноярском крае председатель участковой избирательной комиссии извинилась за фальсификации на выборах 8 сентября

В Красноярском крае председатель участковой избирательной комиссии Валентина Гвоздева извинилась за фальсификации на выборах 8-го сентября.

Об этом пишет «Тайга инфо» со ссылкой на районную газеты «Вести». Гвоздеву привлекли к уголовной ответственности. По версии следствия, председатель избиркома сделала заявление о досрочном голосовании трех избирателей и подделала их подписи. Дело передано в суд.