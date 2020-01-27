Налоговая служба наказала два крупных российских банка за отказ блокировать счета индивидуальных предпринимателей

В компаниях говорят, что действуют в интересах клиентов и будут оспаривать решение ФНС.

Штрафы от налоговиков получили ВТБ и Уралсиб, который обязан выплатить около 16 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Кредитные организации отказались идти на поводу у ФНС и действовать через судебных приставов.

По закону, если у предпринимателя есть задолженность по налогам, страховым взносам и штрафам, то налоговая может истребовать ее с помощью банков, куда направляются распоряжение о блокировке счета. Банки обязаны исполнить решение, но списанием средств должны заниматься судебные приставы.

Минувшим летом банки буквально завалили соответствующими решениями из налоговой службы по счетам, которые предприниматели открывали как физические лица. До конца года никто из участников рынка к ответственности не привлекался. В ответ на жалобу банковского сообщества Минфин сослался на решение Конституционного суда, который указал, что имущество предпринимателя не обособлено от его имущества как гражданина. А значит, задолженность по ИП можно гасить за счет личных средств.

Центробанк и Минфин юридическую позицию банков не поддерживают, отмечает РБК.