Онищенко: Вакцина против коронавируса будет разработана уже после того, как эпидемия утихнет.

Такое мнение в нашем эфире высказал член Президиума РАН Геннадий Онищенко.

Сейчас главное – это уделить должное внимание профилактике, тогда количество зараженных можно будет свести к минимуму, — считает Геннадий Онищенко. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член Президиума РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынках, а также отказаться от поездок в Китай в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Не стоит ездить в Китай, пока не разберемся. Сегодня есть все инструменты по возвращению вам денег. Если вы примете решение не ехать, а такое решение принять нужно, все законы и правила на вашей стороне», — сказал он. Г.Онищенко сообщил, что в качестве мер профилактики заболевания китайские ученые призывают отказаться от употребления рыночной продукции. «Главное, как мои коллеги из Китая говорят, не ешьте мясо – мясо кобры, например, рыночную продукцию, пока ситуация не будет полностью не прояснена, — заявил он. Врач отметил, что отказ от употребления продуктов без термической обработки актуален и для россиян. «Мы не знаем чувствительность вируса. Правильно говорят про бананы, [что не стоит их есть], – и не только бананы. Все, что не моется, все, что не обрабатывается термически, не надо есть. И овощи я бы не советовал – просто взять огурец на рынке, протереть рукой и есть – не надо. Есть вирус там, нет его, мы не знаем», — подчеркнул он. При этом нет необходимости отказываться от посылок из Китая, отметил Г.Онищенко. «То, что касается посылок – она же не за часы к вам приходит, ее пересылают. Также что касается предметов текстиля – я не могу сказать, что это нужно запретить. Сегодня граница у нас закрыта, ни оттуда не везут, в этом отношении нам можно успокоиться», — пояснил врач. Г.Онищенко также высказался против закрытия на карантин города Ухань и провинции Хубэй. «Там идет перегиб явный, что мне не нравится. Выгоняют бронетехнику. Города не надо закрывать. Вчера объявили, что на въезде в Ухань стоят 160 тысяч машин. Ни воды, ни еды, есть больные люди, лекарства закончились. Они там быстрее поумирают в этой очереди. Не надо этого делать», — заявил он. По его словам, главный акцент нужно сделать на работу с населением Китая. Необходимо разъяснить гражданам меры профилактики заболевания. «Им нужно объяснять, их нужно обеспечить масками, рассказать, какие режимы нужно соблюдать, чем руки протирать, как полы мыть, какими пользоваться обеззараживателями. Это очень поможет», — отметил врач. Г.Онищенко подчеркнул, что в ближайшее время вакцина от коронавируса не появится. «Разработать вакцину не проблема. Этот вирус давно знаком. Но в лучшем случае она может появиться в следующем сезоне. А следующего сезона, я уверен, не будет», — сказал он.