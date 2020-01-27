ФНС оштрафовала банки ВТК и «Уралсиб» за отказ блокировать счета ИП которые те открывали как физические лица

Федеральная налоговая служба оштрафовала два крупных банка, ВТК и «Уралсиб» за отказ блокировать счета индивидуальных предпринимателей, которые те открывали как физические лица. Претензии ФНС связаны с неуплатой налогов, страховых взносов и штрафов.
2020-01-27T10:33:00+03:00
2020-01-27T10:35:00+03:00
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10:33, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…