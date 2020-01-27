ФНС оштрафовала банки ВТК и «Уралсиб» за отказ блокировать счета ИП которые те открывали как физические лица

Федеральная налоговая служба оштрафовала два крупных банка, ВТК и «Уралсиб» за отказ блокировать счета индивидуальных предпринимателей, которые те открывали как физические лица. Претензии ФНС связаны с неуплатой налогов, страховых взносов и штрафов.